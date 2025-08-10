Украинский автогонщик Александр Бондарев впервые в истории Украины выиграл этап Формулы-4 в Италии. 16-летний спортсмен совершил стремительный скачок в карьере.

Прогресс Александра Бондарева во многом связан с обучением в академии "Уильямс". Пребывание в выдающейся команде стимулирует демонстрировать высокие результаты, пишет 24 Канал.

Как академия Уильямс приблизила Бондарева к Ф-1?

В интервью 24 Каналу Бондарев вспомнил, как попал в академию "Уильямс". 16-летний пилот убежден, что этот шаг приблизил его к заветной Формуле-1.

"Попасть в гоночную академию "Уильямс" в 14 лет – это было как прыжок в мечту! Все началось с моих успехов в картинге. В 2023 году я выиграл чемпионат Европы по картингу в классе OKJ, и стал первым украинцем, который это сделал. Уильямс заметили мои результаты, и впоследствии я получил предложение присоединиться к их академии. Это был шок, ведь Уильямс – это команда с историей, где выступали чемпионы мира!

После этого моя жизнь кардинально изменилась. Я получил возможность тренироваться с профессионалами и быть в кругу выдающихся гонщиков, которые вдохновляют. Это все также влияет на мой результат в Формуле-4. Теперь я чувствую, что каждый мой шаг приближает меня к Формуле-1", – рассказал Бондарев.

Напомним, что 3 августа Александр Бондарев выиграл гонку Формулы-4 в итальянском Имоли. Он стал первым украинцем, которому покорился такой результат.