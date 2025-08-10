Український автогонщик Олександр Бондарев вперше в історії України виграв етап Формули-4 в Італії. 16-річний спортсмен здійснив стрімкий стрибок у кар'єрі.

Прогрес Олександра Бондарева багато в чому пов'язаний з навчанням в академії "Вільямс". Перебування у видатній команді стимулює демонструвати високі результати, пише 24 Канал.

Читайте також Бачу, як люди починають цікавитись гонками, – Бондарев про те, що популяризує перегони в Україні

Як академія Вільямс наблизила Бондарева до Ф-1?

В інтерв'ю 24 Каналу Бондарев пригадав, як потрапив до академії "Вільямс". 16-річний пілот переконаний, що цей крок наблизив його до омріяної Формули-1.

"Потрапити до гоночної академії "Вільямс" у 14 років – це було як стрибок у мрію! Усе почалося з моїх успіхів у картингу. У 2023 році я виграв чемпіонат Європи з картингу в класі OKJ, і став першим українцем, який це зробив. Вільямс помітили мої результати, і згодом я отримав пропозицію приєднатися до їхньої академії. Це був шок, адже Вільямс – це команда з історією, де виступали чемпіони світу!

Після цього моє життя кардинально змінилося. Я отримав змогу тренуватися з професіоналами та бути в колі видатних гонщиків, які надихають. Це все також впливає на мій результат у Формулі-4. Тепер я відчуваю, що кожен мій крок наближає мене до Формули-1, – розповів Бондарев.

Нагадаємо, що 3 серпня Олександр Бондарев виграв гонку Формули-4 в італійському Імолі. Він став першим українцем, якому підкорився такий результат.