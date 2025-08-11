В начале августа 2025 года в гонке Формулы-4 Александр Бондарев впервые в карьере одержал победу. За некоторое время до этого попал в ужасную аварию во время гонки.

Александр Бондарев признался, что слова поддержки от Шарля Леклера после аварии стали для него мощным источником мотивации. Легенда поддержал украинца после аварии, пишет 24 Канал.

Читайте также Каждый шаг приближает к Формуле-1: Бондарев поделился заветной мечтой

Бондарев о поддержке Лекера

Он отметил, что когда Шарль прислал ему сообщение со словами поддержки, то он был поражен.

Он один из моих героев в Формуле-1, и знать, что он верит в меня, было невероятно. Его сообщение дало мне огромный заряд мотивации. Шарль сказал, чтобы я не сдавался и верил в себя, и эти слова я вспоминал, когда возвращался к гонкам. Это было как напоминание, что мои мечты стоят борьбы, и я очень благодарен ему за это,

– сказал Александр Бондарев.

Отметим, что сейчас Александр Бондарев является пилотом Formula-4 в составе профессиональной команды Prema Racing, которая известна своей успешной подготовкой будущих звезд автоспорта.