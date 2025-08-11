Александр Бондарев признался, что слова поддержки от Шарля Леклера после аварии стали для него мощным источником мотивации. Легенда поддержал украинца после аварии, пишет 24 Канал.

Читайте также Каждый шаг приближает к Формуле-1: Бондарев поделился заветной мечтой

Бондарев о поддержке Лекера

Он отметил, что когда Шарль прислал ему сообщение со словами поддержки, то он был поражен.

Он один из моих героев в Формуле-1, и знать, что он верит в меня, было невероятно. Его сообщение дало мне огромный заряд мотивации. Шарль сказал, чтобы я не сдавался и верил в себя, и эти слова я вспоминал, когда возвращался к гонкам. Это было как напоминание, что мои мечты стоят борьбы, и я очень благодарен ему за это,

– сказал Александр Бондарев.

Отметим, что сейчас Александр Бондарев является пилотом Formula-4 в составе профессиональной команды Prema Racing, которая известна своей успешной подготовкой будущих звезд автоспорта.