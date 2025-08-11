Олександр Бондарев зізнався, що слова підтримки від Шарля Леклера після аварії стали для нього потужним джерелом мотивації. Легенда підтримав українця після аварії, пише 24 Канал.

Бондарев про підтримку Лекера

Він зазначив, що коли Шарль надіслав йому повідомлення зі словами підтримки, то він був вражений.

Він один із моїх героїв у Формулі-1, і знати, що він вірить у мене, було неймовірно. Його повідомлення дало мені величезний заряд мотивації. Шарль сказав, щоб я не здавався і вірив у себе, і ці слова я згадував, коли повертався до гонок. Це було як нагадування, що мої мрії варті боротьби, і я дуже вдячний йому за це,

– сказав Олександр Бондарев.

Відзначимо, що наразі Олександр Бондарєв є пілотом Formula-4 у складі професійної команди Prema Racing, яка відома своєю успішною підготовкою майбутніх зірок автоспорту.