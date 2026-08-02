В Европейском футбольном союзе продолжают заявлять, что руководство ФИФА дискредитировано и должно быть сменено. Президент УЕФА Александр Чеферин выдвигает европейским странам жесткое требование, пишет 24 Канал.

Что делают в УЕФА, чтобы отстранить Инфантино

Европейская организация даже на фоне отказа ФИФА от планов создать компанию для проведения соревнований с привлечением частных инвестиций намерена добиться избрания нового президента ФИФА вместо Инфантино, а в идеальном сценарии – объявить досрочные выборы еще до 2027 года.

Для этого президент УЕФА Александр Чеферин обратился к европейским ассоциациям с просьбой отозвать свои письма в поддержку Джанни Инфантино, которые ранее были направлены в ФИФА.

Речь идет о примерно 40 национальных федерациях, которые были готовы переизбрать швейцарца на новый срок. Особенно активно Чеферин настаивает на отказе от поддержки Инфантино со стороны Футбольной ассоциации Англии.

Кто может стать президентом ФИФА вместо Инфантино

Одним из главных претендентов на пост главы мирового футбола является президент североамериканской конфедерации КОНКАКАФ Виктор Монтальяни.

Также немалую поддержку может получить президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи, хотя он публично не заявлял о намерении баллотироваться. Чеферин хочет обсудить с ним ситуацию 12 августа в Зальцбурге во время матча за Суперкубок УЕФА.