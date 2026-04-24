Дедов начал службу еще в 2018 году в составе Могилев-Подольского пограничного отряда. В 2026 году освоил беспилотники и стал частью подразделения "Феникс", пишет проект "Книга героев".

Смотрите также ВСУ ликвидировали на фронте футболиста-предателя с Луганщины

Какие достижения в спорте покорились Александру Дедову?

С детства уроженец Тульчина Винницкой области интересовался спортом, часами мог играть в футбол, а впоследствии увлекся единоборствами.

Как пишет Федерация ММА Украины, Александр занимался в клубе "Гепард". Был очень настойчивым и целеустремленным бойцом, четко знал, чего хочет достичь в карьере, не пропускал тренировки даже тогда, когда присоединился к Государственной пограничной службе.

Дедов заслужил звание кандидата в мастера спорта, получил титул чемпиона Украины, неоднократно выигрывал на различных областных и всеукраинских турнирах. Уже в составе войска представлял свое подразделение в соревнованиях по рукопашному и универсальному бою.

Другие бойцы из Винницкой области отмечали, что Александр всегда помогал младшим и менее опытным, подсказывал, поддерживал в спортивном становлении. Он мечтал стать тренером, но этому желанию не суждено было сбыться..

Каковы обстоятельства гибели Александра Дедова?

Военнослужащий погиб в Донецкой области 7 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания. Россияне обстреляли позиции операторов беспилотнков из артиллерии, Александр получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Побратимы вспоминают Дедова как преданного, смелого, сообразительного, прекрасного повара и музыканта. Отмечают, что он тратил все свободное время на обучение. Несмотря на характер, закаленный на ринге и в октагоне, был в жизни доброжелательным и любезным.

Светлая память Герою Украины Александру Дедову!