"Ломаченко ничего не украл, как депутаты или судьи": известный боец неожиданно встал на защиту боксера

Украинский боксер Александр Дрозд неожиданно встал на защиту Василия Ломаченко, которого критикуют за поведение во время войны. Он также напомнил слова Станислава Горуны о бывшем чемпионе.

Дрозд поделился своим отношением к Ломаченко и объяснил, почему не понимает претензий к боксеру из-за его публичной позиции, пишет Sport.ua. Кроме того, спортсмен высказался о критике со стороны известного украинского каратиста.

Что сказал боец о Ломаченко

Александр Дрозд признался, что лично не знаком с Василием, однако очень уважает его как спортсмена. По мнению боксера, достижения Ломаченко настолько уникальны, что повторить их в Украине в ближайшее время вряд ли кому-то удастся.

Он также считает несправедливыми претензии к бывшему чемпиону мира из-за его политических взглядов и поведения во время войны.

Он же не военный, не политик, а на него набросились люди, начали что-то от него требовать. Он спортсмен, берет и боксирует. Он заработал все своими руками. Ломаченко ничего не украл у кого-то там, как депутаты или судьи, которых чуть ли не каждый день ловят на взятках,

– заявил Дрозд.

Боксер подчеркнул, что можно не соглашаться со взглядами Василия, но это не должно перечеркивать его спортивные заслуги.

Дрозд ответил Горуне и неожиданно сравнил Ломаченко с Усиком

Отдельно Дрозд отреагировал на слова Станислава Горуны, который критиковал Ломаченко за непонимание собственной публичной ответственности. Украинский боксер усомнился, что антивоенные заявления известных спортсменов способны реально повлиять на ход войны.

Если Василий выйдет, возьмет микрофон и скажет "стоп войне", выйдет Усик и скажет "стоп войне" – что, она закончится? Нет. Это не те люди, которые принимают решения. Ну и что с того, что он имеет медийный вес? Что изменится?

– сказал спортсмен.

Он также предположил, что Горуна просто решил привлечь внимание критикой известного боксера.

В заключение Дрозд сделал громкое сравнение Ломаченко с Александром Усиком. По его словам, в свое время Василия даже больше знали и уважали в боксерских кругах, а его техника и зрелищность вызывали особое восхищение.

Я знаю, что многие со мной согласятся: в свое время Ломаченко был круче Усика. В боксерских кругах его больше знали и уважали, понимали, что он боксирует зрелищнее и техничнее,

– подытожил Дрозд.

Напомним, Василий Ломаченко официально возобновляет карьеру и возвращается в профессиональный бокс. Американская промоутерская компания Top Rank объявила о подписании с 38-летним украинцем нового многолетнего контракта.