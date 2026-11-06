"Ломаченко нічого не вкрав, як депутати чи судді": відомий боєць раптово став на захист боксера

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Дрозд поділився своїм ставленням до Ломаченка та пояснив, чому не розуміє претензій до боксера через його публічну позицію, пише Sport.ua. Крім того, спортсмен висловився про критику з боку відомого українського каратиста.

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Що сказав боєць про Ломаченка

Олександр Дрозд зізнався, що особисто не знайомий із Василем, однак дуже поважає його як спортсмена. На думку боксера, досягнення Ломаченка настільки унікальні, що повторити їх в Україні найближчим часом навряд чи комусь вдасться.

Він також вважає несправедливими претензії до колишнього чемпіона світу через його політичні погляди та поведінку під час війни.

Він же не військовий, не політик, а на нього накинулися люди, почали щось із нього вимагати. Він спортсмен, бере і боксує. Він заробив усе своїми руками. Ломаченко нічого не вкрав у когось там, як депутати чи судді, яких ледь не щодня ловлять на хабарях– заявив Дрозд.

Боксер наголосив, що можна не погоджуватися з поглядами Василя, але це не повинно перекреслювати його спортивні заслуги.

Дрозд відповів Горуні та несподівано порівняв Ломаченка з Усиком

Окремо Дрозд відреагував на слова Станіслава Горуни, який критикував Ломаченка за нерозуміння власної публічної відповідальності. Український боксер засумнівався, що антивоєнні заяви відомих спортсменів здатні реально вплинути на перебіг війни.

Якщо вийде Василь, візьме мікрофон і скаже "стоп війні", вийде Усик і скаже "стоп війні" – то що, вона закінчиться? Ні. Це не ті люди, які ухвалюють рішення. Ну й що з того, що він має медійну вагу? Що зміниться?– сказав спортсмен.

Він також припустив, що Горуна просто вирішив привернути увагу критикою відомого боксера.

Наостанок Дрозд зробив гучне порівняння Ломаченка з Олександром Усиком. За його словами, свого часу Василя навіть більше знали та поважали у боксерських колах, а його техніка та видовищність викликали особливе захоплення.

Я знаю, що багато людей зі мною погодяться: свого часу Ломаченко був крутішим за Усика. У боксерських колах його більше знали й поважали, розуміли, що він боксує видовищніше та технічніше– підсумував Дрозд.

Нагадаємо, Василь Ломаченко офіційно відновлює кар'єру та повертається у професійний бокс. Американська промоутерська компанія Top Rank оголосила про підписання з 38-річним українцем нового багаторічного контракту.