Экс-игрок сборной Украины оскандалился поездкой в оккупированный россиянами Луганск

Бывший футболист сборной Украины Александр Горшков попал в скандал. Уроженец Луганщины посетил временно оккупированную территорию и встретился с главарем так называемой "ЛНР".

В свое время Горшков защищал цвета национальной команды Украины и выступал за ряд отечественных клубов. Однако сейчас экс-футболист оказался в центре возмущения из-за появления на пропагандистском мероприятии оккупантов, передает 24 Канал.

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Что Горшков делал в Луганске?

Александр Горшков посетил временно оккупированный Луганск, где провел встречу с главарем так называемой "ЛНР" Леонидом Пасечником. О визите сообщил сам глава оккупационной администрации, опубликовав совместные фото и подробности разговора на своей странице в телеграмме.

Во время встречи стороны обсудили проведение футбольных мастер-классов для детей и организацию товарищеского матча на захваченной территории. Такие мероприятия российские власти регулярно используют как элемент пропаганды на оккупированных землях.

Играл за Украину, но давно связал жизнь с Россией

Горшков родился на Луганщине и начинал карьеру в украинском футболе. Он выступал за одесский Черноморец и винницкую Ниву, а также провел четыре матча в составе сборной Украины, отметившись двумя голами.

В середине 2000-х футболист получил российское гражданство и связал карьеру с Санкт-Петербургом. Наибольших успехов он достиг в составе Зенита, с которым выиграл чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. После завершения игровой карьеры Горшков остался работать тренером в России.