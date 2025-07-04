Не Усика: непобедимый украинец сравнил легендарного земляка с "машиной для нокаутов"

Эпопея с вероятным возвращением Владимира Кличко в профессиональный ринг не угасает. Легенда бокса хочет вернуться, чтобы попытаться побить рекорд Джорджа Формана.

Джордж Форман в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира, а Владимиру Кличко же исполнилось уже 49 лет. Украинский боксер Александр Грицив в интервью 24 Каналу не только высказался по поводу возможного возвращения на ринг Кличко-младшего, но и рассказал, что вдохновляется Владимиром.

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Грицив вдохновляется Владимиром Кличко

26-летний непобедимый боксер рассказал, что хотел бы пригласить Владимира Кличко в свой тренировочный лагерь, которым он так вдохновляется. Также Грицив вспомнил, как следил за боями Кличко-младшего и нервничал. Особенно боксеру запомнился поединок Владимира против Энтони Джошуа, в котором украинец потерпел обидное поражение.

К Кличко-младшему приезжали самые топовые супертяжи, которые просто не выдерживали силы Владимира. Они спарринговали несколько раундов и сходили с дистанции. Владимир Кличко – это "машина", которая всех отправляла в нокаут, которая может вернуться в профи-ринг. Мне нравилась его максимальная дисциплинированность. Я бы хотел узнать, как происходили его тренировочные лагеря, что он делал и на чем делал акценты. Я знаком с его бывшим тренером Али Баширом, который работает с Владиславом Сиренко. Он рассказывал мне много историй,

– сказал Александр.

Справка. Бой против Энтони Джошуа стал последним в профессиональной карьере Владимира Кличко 29 апреля 2017 года. Поединок закончился досрочной победой Эй Джея в 11-м раунде. После чего Кличко-младший объявил об окончании карьеры.

Зато Александр Грицив только начинает свой путь к чемпионскому титулу. В конце марта 2025-го львовянин в родных стенах одолел представителя Германии Рада Рашида по единогласному решению судей. Эта победа позволила Грициву получить пояс WBC Francophone в бриджервейте.