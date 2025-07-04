Джордж Форман у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу, а Володимиру Кличку ж виповнилось вже 49 років. Український боксер Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу не лише висловився щодо можливого повернення у ринг Кличка-молодшого, а й розповів, що надихається Володимиром.

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Гриців надихається Володимиром Кличком

26-річний непереможний боксер розповів, що хотів би запросити Володимира Кличка у свій тренувальний табір, яким він так надихається. Також Гриців пригадав, як стежив за боями Кличка-молодшого та нервував. Особливо боксеру запам'ятався двобій Володимира проти Ентоні Джошуа, у якому українець зазнав прикрої поразки.

До Кличка-молодшого приїжджали найтоповіші супертяжі, які просто не витримували сили Володимира. Вони спарингували декілька раундів і сходили з дистанції. Володимир Кличко – це "машина", яка усіх відправляла у нокаут, яка може повернутись у профі-ринг. Мені подобалась його максимальна дисциплінованість. Я б хотів дізнатись, як відбувались його тренувальні табори, що він робив та на чому робив акценти. Я знайомий із його колишнім тренером Алі Баширом, який працює із Владиславом Сіренком. Він розповідав мені багато історій,

– сказав Олександр.

Довідка. Бій проти Ентоні Джошуа став останнім у професійній кар'єрі Володимира Кличка 29 квітня 2017 року. Поєдинок закінчився достроковою перемогою Ей Джея в 11-му раунді. Після чого Кличко-молодший оголосив про закінчення кар'єри.

Натомість Олександр Гриців лише починає свій шлях до чемпіонського титулу. Наприкінці березня 2025-го львів'янин у рідних стінах здолав представника Німеччини Рада Рашида за одноголосним рішенням суддів. Ця перемога дозволила Гриціву здобути пояс WBC Francophone у бріджервейті.