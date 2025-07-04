"Даже не здоровался": украинский боксер признался, у кого из звезд бокса был самый ужасный лагерь

Александр Грыцив побывал в тренировочных лагерях различных звезд бокса. Украинский боксер был спарринг-партнером Владислава Сиренко, Филиппа Хрговича, Майриса Бриедиса, Кубрата Пулева и других бойцов.

26-летний непобедимый боксер рассказал об атмосфере тренировочных лагерей Майриса Бриедиса и Кубрата Пулева. Александр Грыцив в интервью 24 Каналу сравнил лагеря двух звезд бокса и признался, где ему больше всего не понравилось.

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Грицив о тренировочных лагерях Бриедиса и Пулева

По словам Грицива, ему больше всего понравилось в лагере Пулева. Болгарин создал невероятно дружескую атмосферу, чтобы Александр чувствовал себя как член его команды.

Зато украинец негативно отзывается о тренировочном лагере Бриедиса. Грицив выделил вызывающее и пренебрежительное поведение латвийского боксера. Даже во время спаррингов Майрис боксировал "грязно". Александр признался, что больше бы никогда не согласился поехать в лагерь латвийского бывшего чемпиона.

У Бриедиса – ужас. Он с нами мог даже не здороваться. Команда Майриса сразу отправила домой французского спарринг-партнера, как только увидела, что он не стягивает по нагрузкам. В спаррингах он боксировал очень "грязно". Мог пробивать по спине, ногах, по затылку. После окончания тренировочного лагеря он даже не охотно делал с нами совместное фото. Остались негативные впечатления о Бриедисе. Больше бы не поехал в его тренировочный лагерь,

– рассказал Грицив,

К слову. Майрис Бриедис провел на профи-ринге 31 поединок, в которых одержал 28 побед (20 – нокаутом), потерпев 3-х поражений. В период 2022-2024 годов дважды уступил Джею Опетаи. Зато Кубрат Пулев отбоксировал в профессионалах 35 встреч: 32 победы (14 – нокаутом) и 3 поражения. Болгарин в начале декабря прошлого года победил немца Мануэля Чарра.

Отметим, что Александр Грицив имеет за своей спиной 10 победных боев в профессионалах (6 – нокаутом). Последний раз украинец выходил в ринг 29 марта текущего года, когда во Львове победил немца Рада Рашида по единогласному решению судей.

Также в интервью Грыцив предположил, увидят ли болельщики бокса возвращение Владимира Кличко в профи-ринг.