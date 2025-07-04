26-річний непереможний боксер розповів про атмосферу тренувальних таборів Майріса Брієдіса та Кубрата Пулєва. Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу порівняв табори двох зірок боксу та зізнався, де йому найбільше не сподобалось.

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Гриців про тренувальні табори Брієдіса та Пулєва

За словами Гриціва, йому найбільше сподобалось у таборі Пулєва. Болгарин створив неймовірно дружню атмосферу, аби Олександр почував себе наче членом його команди.

Натомість українець негативно відгукується про тренувальний табір Брієдіса. Гриців виділив зухвалу та зверхню поведінку латвійського боксера. Навіть під час спарингів Майріс боксував "брудно". Олександр зізнався, що більше б ніколи не погодився поїхати у табір латвійського колишнього чемпіона.

У Брієдіс – жах. Він із нами міг навіть не вітатись. Команда Майріса одразу відправила додому французького спаринг-партнера, як тільки побачила, що він не стягує по навантаженнях. У спарингах він боксував дуже "брудно". Міг пробивати по спині, ногах, по потилиці. Після закінчення тренувального табору він навіть не охоче робив із нами спільне фото. Залишились негативні враження про Брієдіса. Більше б не поїхав у його тренувальний табір,

– розповів Гриців,

До слова. Майріс Брієдіс провів на профі-рингу 31 двобій, у яких здобув 28 перемог (20 – нокаутом), зазнавши 3-х поразок. У період 2022-2024 років двічі поступився Джею Опетаї. Натомість Кубрат Пулєв відбоксував у професіоналах 35 зустрічей: 32 звитяги (14 – нокаутом) та 3 поразки. Болгарин на початку грудня минулого року переміг німця Мануеля Чарра.

Відзначимо, що Олександр Гриців має за своєю спиною 10 переможних боїв у професіоналах (6 – нокаутом). Востаннє українець виходив у ринг 29 березня поточного року, коли у Львові переміг німця Рада Рашида за одноголосним рішенням суддів.

Також в інтерв'ю Гриців припустив, чи побачать уболівальники боксу повернення Володимира Кличка у профі-ринг.