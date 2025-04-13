Гвоздик узнал соперника за неделю до боя: с кем сразится экс-чемпион мира

Украинский боксер Александр Гвоздик в апреле вернется на ринг. Бронзовый призер Олимпиады-2012 долгое время не мог найти соперника.

Следующим соперником бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе станет американец Энтони Голлавей. Боксеры выйдут на ринг 19 апреля, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxRec.

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Что известно о следующем бое Гвоздика

Поединок состоится в городе Оушенсайд. В центральном поединке вечера бокса в Калифорнии встретятся Габриэль Фундора и Мэрилин Амаи.

Новому сопернику Гвоздика 31 год. На профи-ринге американец одержал 9 побед в 19 поединках, в том числе 7 – нокаутом. Голлавей потерпел 9 поражений, а еще три боя завершились вничью. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2024 года, когда нанес поражение малоизвестному Граниту Штейну.

Что касается Александра Гвоздика, то он должен был драться еще 1 февраля. Однако в последний момент бой сорвался. Украинец был настроен даже изменить весовую категорию. В конце концов поиски соперника завершились успешно, поэтому уже через неделю экс-чемпион проведет долгожданный бой.

Напомним, что свой последний бой Гвоздик провел в июне 2024 года, когда уступил единогласным решением судей Дэвиду Бенавидесу. Профессиональный боксерский рекорд 37-летнего спортсмена составляет 20 побед (16 нокаутом) и два поражения.