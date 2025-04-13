Наступним суперником колишнього чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі стане американець Ентоні Голлавей. Боксери вийдуть на ринг 19 квітня, пише 24 Канал з посиланням на BoxRec.

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Що відомо про наступний бій Гвоздика

Поєдинок відбудеться в місті Оушенсайд. У центральному поєдинку вечора боксу у Каліфорнії зустрінуться Габріель Фундора та Мерилін Амаї.

Новому супернику Гвоздика 31 рік. На профі-рингу американець здобув 9 перемог у 19 поєдинках, в тому числі 7 – нокаутом. Голлавей зазнав 9 поразок, а ще три бої завершилися внічию. Востаннє він виходив на ринг у грудні 2024 року, коли завдав поразки маловідомому Граніту Штейну.

Щодо Олександра Гвоздика, то він повинен був битися ще 1 лютого. Однак в останній момент бій зірвався. Українець був налаштований навіть змінити вагову категорію. Зрештою пошуки суперника завершилися успішно, тож вже за тиждень ексчемпіон проведе довгоочікуваний бій.

Нагадаємо, що свій останній бій Гвоздик провів у червні 2024 року, коли поступився одноголосним рішенням суддів Девіду Бенавідесу. Професійний боксерський рекорд 37-річного спортсмена становить 20 перемог (16 нокаутом) і дві поразки.