У червні 2024 року Олександр Гвоздик провів бій проти Давіда Бенавідеса. Тоді український боксер програв своєму супернику.

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Наступний поєдинок Гвоздика

Українець зазначив, що питання стосовно його наступного поєдинку є дуже болючим, оскільки вже другий раз поспіль зривається його бій.

Буду зустрічатися зі своїм тренером та щось вирішувати і рухатися далі. Я повинен був боксувати 1 лютого в андеркарді поєдинку Моррель – Бенавідес, але, судячи з усього, цього не буде,

– сказав Олександр Гвоздик.

Також він додав, що офіційно цього не казали, але до цієї події залишається мало часу, тому можна зрозуміти, що це не відбудеться.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик є колишнім чемпіоном світу у напівважкій вазі. Після поразки Артуру Бетербієву він оголошував про завершення кар'єри.