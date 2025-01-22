У грудні 2024 року Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі. Японський боксер Наоя Іноуе достойно висловлюється про українського боксера, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

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Що думає Іноуе про Усика

Японець вважає українця чудовим боксером, однак сказав, що ніколи з ним не битиметься, оскільки має суперників у своєму дивізіоні.

Я не сильно зосереджуюся на ньому, адже у мене є суперники в моєму дивізіоні. Але те, що зробив Олександр, так, він заслуговує бути названим найкращим боксером 2024 року,

– сказав Наоя Іноуе.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик може зустрітися у реванші з Даніелем Дюбуа. Однак ще не відомо, чи протистояння боксерів відбудеться.