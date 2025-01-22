Раніше Олександр Усик говорив, що хоче повернутися у крузервейт. Український боксер хотів знову спробувати стати абсолютним чемпіоном світу у цій ваговій категорії.

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Журналіст про зміну вагової категорії Усика

Британський журналіст вважає, що зараз для Усика найбільш привабливим варіантом є провести бій з переможцем пари Паркер – Дюбуа і стати втретє абсолютним чемпіоном світу.

Усику буде важко спустити вагу, щоб повернутися у крузервейт, а навіть якщо він зможе це зробити, то треба буде довго чекати, щоб об'єднати всі пояси. Адже володарі титулів Джек, Рамірес і Опетая уже мають своїх наступних суперників,

– сказав Джей.

Також він зазначив, що наступним обов'язковим претендентом для Усика стане переможець бою Кабаєл – Чжілей, які проведуть претендентський бій за титул WBC. Також його чекає і Кубрат Пулев від WBA.

"Напевно, останнім варіантом для Усика є спуститися в вагову категорію бріджервейт і провести там бій за титул", – додав Філ Джей.

Відзначимо, що наступним суперником Олександра Усика може вдруге стати Даніель Дюбуа.