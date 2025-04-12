Френк Воррен висловився щодо Усика. Промоутер готовий організувати поєдинок між Королем хевівейту та британським проспектом Мозесом Ітаумою, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Цікавий суперник для Усика

Френк Воррен заявив, що Мозес Ітаума у минулому поєдинку показав чудовий виступ та свою майстерність. Промоутер зазначив, що британець мало часу провів у рингу, але зробив все як по нотах.

Воррен підкреслив сильні сторони "Нового Майка Тайсона". На його думку, Ітаума має хороший джеб та відмінний боксерський інтелект. Мозес постійно тисне у поєдинку, що створює певні проблеми супернику.

Як він може не подобатися? Він чудовий боєць. Я думаю, що Ітаума міг би побитися в цьому році за чемпіонський титул. Хто знає? Він може побитися з Усиком цього року. Все можливе. Подивимося, що станеться, але через 1-2 бої Мозес цілком здатний перебувати в одній компанії з усіма цими хлопцями,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Мозес Ітаума переміг Демсі Маккіна. Всього 20-річний британець провів у професійному ринзі 11 боїв та не зазнав жодної поразки.

Раніше Мозес Ітаума висловився щодо бою проти Олександра Усика найближчим часом. Британець вважає, що в нього замало досвіду для поєдинку з українським чемпіоном.