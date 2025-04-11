Рой Джонс поділився думками стосовно Олександра Усика. Легенда боксу назвав боксера, який має битись з Королем надважкого дивізіону, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Хто повинен битись з Усиком

Рой Джонс заявив, що наразі у надважкій вазі чимало хороших боксерів, але вони не виділяються. На його думку, Олександр Усик обере суперника, який виділиться поміж інших.

Легенда боксу також назвав бійця, якого хоче побачити у рингу з Олександром Усиком. Джонс мріє про бій між українським чемпіоном та Джозефом Паркером.

Джозеф Паркер на ходу. І я хочу, щоб саме новозеландець став наступним суперником Усика,

– сказав Джонс.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. WBO зобов'язала українця захистити титул організації у поєдинку із новозеландським боксером.

Сам Олександр Усик прагне битись проти Даніеля Дюбуа. Король хевівейту хоче вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій базі.