Рой Джонс поделился мыслями относительно Александра Усика. Легенда бокса назвал боксера, который должен драться с Королем супертяжелого дивизиона, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Читайте также Проспект, которого Усик считает будущим хевивейта, оценил свои шансы в бою против украинца
Кто должен драться с Усиком
Рой Джонс заявил, что сейчас в супертяжелом весе немало хороших боксеров, но они не выделяются. По его мнению, Александр Усик выберет соперника, который выделится среди других.
Легенда бокса также назвал бойца, которого хочет увидеть в ринге с Александром Усиком. Джонс мечтает о бое между украинским чемпионом и Джозефом Паркером.
Джозеф Паркер на ходу. И я хочу, чтобы именно новозеландец стал следующим соперником Усика,
– сказал Джонс.
Напомним, что Джозеф Паркер стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. WBO обязала украинца защитить титул организации в поединке с новозеландским боксером.
Сам Александр Усик стремится драться против Даниэля Дюбуа. Король хевивейта хочет во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелой базе.