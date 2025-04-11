Рой Джонс поделился мыслями относительно Александра Усика. Легенда бокса назвал боксера, который должен драться с Королем супертяжелого дивизиона, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто должен драться с Усиком

Рой Джонс заявил, что сейчас в супертяжелом весе немало хороших боксеров, но они не выделяются. По его мнению, Александр Усик выберет соперника, который выделится среди других.

Легенда бокса также назвал бойца, которого хочет увидеть в ринге с Александром Усиком. Джонс мечтает о бое между украинским чемпионом и Джозефом Паркером.

Джозеф Паркер на ходу. И я хочу, чтобы именно новозеландец стал следующим соперником Усика,

– сказал Джонс.

Напомним, что Джозеф Паркер стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. WBO обязала украинца защитить титул организации в поединке с новозеландским боксером.

Сам Александр Усик стремится драться против Даниэля Дюбуа. Король хевивейта хочет во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелой базе.