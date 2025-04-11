Комментируя будущее хевивейта, украинский чемпион рассказывал, кто, по его мнению, станет главной звездой дивизиона. Он выделял британского проспекта Мозеса Итауму.

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Готов ли Итаума к очному противостоянию с Усиком

20-летний боксер высказал мнение, готов ли он уже на равных конкурировать с Александром Усиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT. Он самоуверенно заявил, что имеет лучший набор навыков, но недостаток опыта по состоянию на сейчас не позволит ему одолеть украинца.

"Относительно боя с Усиком, то я чувствую, что у меня лучший набор навыков, чем у него. Но мне кажется, что в более поздних раундах он меня перебоксирует, потому что я никогда не дрался в подобных поединках. Поэтому этот год посвящен тому, чтобы набрать больше раундов – это для нас очень важно.

Я верю, что благодаря моему арсеналу и боксерскому интеллекту, а также тому, что я показываю в ринге, я – лучший в мире. Но мне нужно себя испытать, и мне нужны соперники, с которыми я смогу дойти до поздних раундов", – сказал Итаума.

К слову. Свой последний поединок Мозес Итаума провел в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда молодой британец уже в первом раунде нокаутировал Демси Маккина.

Отметим, что следующим соперником Итаумы станет 41-летний американец Майк Балоган. Их очное противостояние состоится 24 мая в Глазго.