Проведению боя за абсолют может помешать требование боксерской организации WBO провести обязательную защиту титула. В таком случае мегафайт с Дюбуа придется отсрочить, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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WBO должен принять решение по Усику

Команда Александра Усика официально обратилась к WBO с просьбой отсрочить бой против Джозефа Паркера – обязательного претендента на титул. Об этом сообщил президент организации Густаво Оливиери.

"Чемпионский комитет получил петицию о рассмотрении боя Усик – Дюбуа для объединения титулов в супертяжелом весе.

После принятия официального решения по этому вопросу мы объявим о нем публично, в частности проясним претендентский статус Паркера, если это будет актуально", – сказал президент WBO.

Отметим, что временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер мечтает о бое с Александром Усиком. Новозеландец даже записал клип под легендарный хит, в котором бросил вызов украинцу.

К слову, Даниэль Дюбуа тоже должен определиться со следующим поединком. Соперником боксера по линии IBF может стать ветеран хевивейта Дерек Чисора. Так что представителям Усика и Дюбуа нужно быстрее договариваться об объединительном бое.