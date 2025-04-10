Проведенню бою за абсолют може завадити вимога боксерської організації WBO провести обов'язковий захист титулу. В такому випадку мегафайт з Дюбуа доведеться відтермінувати, пише 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

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WBO має ухвалити рішення щодо Усика

Команда Олександра Усика офіційно звернулася до WBO з проханням відтермінувати бій проти Джозефа Паркера – обов'язкового претендента на титул. Про це повідомив президент організації Густаво Олівієрі.

"Чемпіонський комітет отримав петицію про розгляд бою Усик – Дюбуа для об'єднання титулів у суперважкій вазі.

Після ухвалення офіційного рішення з цього питання ми оголосимо про нього публічно, зокрема прояснимо претендентський статус Паркера, якщо це буде актуально", – сказав президент WBO.

Зазначимо, що тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер мріє про бій з Олександром Усиком. Новозеландець навіть записав кліп під легендарний хіт, в якому кинув виклик українцю.

До слова, Даніель Дюбуа теж повинен визначитися з наступним поєдинком. Суперником боксера по лінії IBF може стати ветеран хевівейту Дерек Чісора. Тож представникам Усика та Дюбуа потрібно швидше домовлятися про об'єднавчий бій.