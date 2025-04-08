Промоутер Олександр Красюк повідомив, коли очікувати новини щодо наступного бою Олександра Усика. Пріоритетним суперником українця залишається чемпіон IBF Даніель Дюбуа, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

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Коли повідомлять про наступний бій Усика

Красюк не став розкривати усі подробиці перемовин з представниками британця. Втім, найближчим часом повинна з'явитися ясність в питанні організації бою за абсолют.

Думаю, найближчими днями все стане на свої місця,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що боксерські асоціації встановили чіткий ліміт часу для досягнення домовленості про організацію поєдинку. Боксери збережуть свої титули, якщо оголосять про бій у 30-денний термін. В іншому випадку чемпіонам потрібно буде провести обов'язкові поєдинки з претендентами.

Раніше повідомлялося, що ймовірний бій Усик – Дюбуа може відбутися у червні-липні 2025 року. Битву зірок хевівейту може прийняти легендарний "Вемблі".

Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді український чемпіон нокаутував британця у 9-му раунді. "Динаміт" не змирився з результатом поєдинку. Британець вважає, що рефері "вкрав" у нього перемогу через скандальний удар нижче пояса у 5-му раунді.