Очікувалося, що вони точно проведуть очне протистояння влітку. Проте Олександра Усика зобов'язали захищати пояс WBO, після чого карти дещо сплуталися.

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З ким хоче битися Дюбуа

"Динаміт" висловився про бажаного свого наступного суперника. Британець самовпевнено виділив трьох бійців, яких збирається "прикінчити", повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

"Є три імені, які я хочу. Це Усик, Паркер або Джошуа. Один із цієї великої трійки. Зараз я націлений на них. Після зриву бою з Паркером я чув, як багато хто говорив, що я уникаю суперників. Але просто зараз я хочу когось прикінчити.

Ставте їх у чергу. Я хочу їх. Слідкуйте за новинами, хлопці. Я скоро повернуся. Я не можу дочекатися повернення. Я буду працювати та повернуся з подвоєною силою", – сказав Дюбуа.

Цікаво. До переліку не потрапив Дерек Чісора. Його IBF має намір призначити обов’язковим претендентом на титул "Динаміта".

Нагадаємо, що востаннє Даніель Дюбуа виходив на ринг у вересні 2024 року. Тоді він нокаутував Ентоні Джошуа вже у п'ятому раунді.