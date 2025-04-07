Українець досягнув фантастичних результатів у боксі та перевершив найсміливіші професійні мрії. Проте не вони є його головною ціллю в житті.

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Глобальна мета

Об'єднаний чемпіон світу розповів, якою є його головна мета. Боксер зізнався, що вона пов'язана з рідною країною, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Слава Дьомін.

"Моя головна мета – врятуватися. Врятувати свою душу. Це першочергова мета мого життя. Моє велике бажання – це велике процвітання моєї країни, щоб люди приїжджали до нас і втрачали дар мови.

Я хочу, щоб у нас була розвинена країна з податками, системою судів, поліцією, навчанням і лікуванням. Я хочу, щоб наші люди відчули, що таке справжнє життя, а не існування", – сказав Усик.

До слова. Олександр Усик провів на професійному рівні 23 бої, у яких здобув усі перемоги. Наразі невідомо, хто стане його майбутнім суперником, але є два основні варіанти – Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер.

Нагадаємо, що раніше український чемпіон розповів, яку мрію заважає йому втілити в життя Росія. Вона безпосередньо пов'язана з боксерською кар'єрою.