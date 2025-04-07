Украинец достиг фантастических результатов в боксе и превзошел самые смелые профессиональные мечты. Однако не они являются его главной целью в жизни.

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Глобальная цель

Объединенный чемпион мира рассказал, какова его главная цель. Боксер признался, что она связана с родной страной, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Слава Демин.

"Моя главная цель – спастись. Спасти свою душу. Это первоочередная цель моей жизни. Мое большое желание – это большое процветание моей страны, чтобы люди приезжали к нам и теряли дар речи.

Я хочу, чтобы у нас была развитая страна с налогами, системой судов, полицией, обучением и лечением. Я хочу, чтобы наши люди почувствовали, что такое настоящая жизнь, а не существование", – сказал Усик.

К слову. Александр Усик провел на профессиональном уровне 23 боя, в которых одержал все победы. Пока неизвестно, кто станет его будущим соперником, но есть два основных варианта – Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер.

Напомним, что ранее украинский чемпион рассказал, какую мечту мешает ему воплотить в жизнь Россия. Она напрямую связана с боксерской карьерой.