Александр Усик достиг невероятных результатов в боксе. Он выиграл олимпийское "золото" и дважды становился абсолютным чемпионом. Однако есть мечта, которую будет сложно реализовать, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Ракетные удары мешают проведению боя Усика в Украине

Чемпион мира WBC, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе хотел бы провести титульный бой в Украине. По мнению Усика, враждебная Россия не позволит реализовать его заветную мечту.

"Сейчас я думаю, что это невозможно. Россия воюет против Украины, запускает много ракет.

Я говорил со своей 15-летней дочерью. Я спросил ее: "Как ты там?". Она ответила: "Ой, папа, эта ночь была ужасной". Моя семья может жить в бомбоубежище, у меня оно есть. Дочь сказала: "Папа, сегодня я иду в бомбоубежище, господи, мне страшно". Я ответил ей: "Послушай, не переживай, пожалуйста, завтра я отправлюсь домой". Я думаю, что это большая проблема.

Бокс – это моя жизнь. Возможно, многие скажут: "О, да, это большое наследие". Я не думаю об этом. Мое наследие – это мои дети, и то, что я делаю сейчас для Украины", – сказал Усик.

Напомним, что сейчас продолжаются переговоры по организации поединка между Усиком и Дюбуа. В случае успеха украинец сможет во второй раз побороться за абсолют в хевивейте.

Недавно боксерская организация WBO обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. Впрочем, украинец сможет сохранить пояс и отсрочить этот бой.