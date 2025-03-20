С большой вероятностью этого не произойдет. Украинский боксер собирается выйти на ринг с британцем Даниэлем Дюбуа, который владеет титулом IBF.

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Как не потерять пояс

Из-за этого ожидалось, что Александр Усик потеряет свой чемпионский пояс WBO. Однако президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливери сообщил, что украинец может сохранить титул, если выполнит довольно простое условие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Мы приняли решение о проведении поединка Усик – Паркер, однако есть возможность отложить эту встречу на более позднюю дату. Для этого команде украинского чемпиона следует направить обращение об отсрочке. В таком случае комитет WBO примет соответствующее решение,

– сказал Оливери.

Интересно. Накануне Александр Усик получил нетипичный вызов на бой от Джозефа Паркера. Он записал клип под легендарный хит, в котором сообщил, что хочет драться с украинцем.

Отметим, что с большой вероятностью следующим соперником украинского чемпиона станет Даниэль Дюбуа. Реванш с "Динамитом", по инсайдерской информации, может состояться летом или осенью.