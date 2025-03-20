З великою ймовірністю цього не відбудеться. Український боксер збирається вийти на ринг з британцем Даніелем Дюбуа, який володіє титулом IBF.

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Як не втратити пояс

Через це очікувалося, що Олександр Усик втратить свій чемпіонський пояс WBO. Проте президент Всесвітньої боксерської організації Густаво Олівері повідомив, що українець може зберегти титул, якщо виконає доволі просту умову, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Ми ухвалили рішення про проведення поєдинку Усик – Паркер, однак є можливість відкласти цю зустріч на пізнішу дату. Для цього команді українського чемпіона слід направити звернення про відстрочку. У такому разі комітет WBO ухвалить відповідне рішення,

– сказав Олівері.

Цікаво. Напередодні Олександр Усик отримав нетиповий виклик на бій від Джозефа Паркера. Він записав кліп під легендарний хіт, у якому повідомив, що хоче битися з українцем.

Зазначимо, що з великою ймовірністю наступним суперником українського чемпіона стане Даніель Дюбуа. Реванш з "Динамітом", за інсайдерською інформацією, може відбутися влітку або восени.