Его обязали провести защиту титула WBO против Джозефа Паркера. Если же этого не произойдет, то украинец еще на шаг отдалится от статуса абсолюта.

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Что будет происходить в хевивейте в ближайшее время

Боксерский аналитик Спенсер Оливер прокомментировал эту ситуацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT. Он считает, что Александр Усик не станет выполнять ультиматум WBO, но будет иметь шанс объединить все пояса после приоритетного для себя следующего боя.

"Думаю, что следующим соперником Усика станет Даниэль Дюбуа. Считаю, что украинец освободит титул WBO и встретится с Дюбуа, а потом Паркера повысят до полноценного чемпиона.

После этого Энтони Джошуа сразится с Джозефом за титул WBO, а дальше победители будут драться друг с другом за звание абсолютного чемпиона. Такой маршрут и дорожная карта, которые я вижу", – сказал аналитик.

К слову. Свой последний поединок Александр Усик провел в декабре 2024 года. Он победил в реванше Тайсона Фьюри единогласным решением судей с одинаковым счетом 116:112.

Напомним, что накануне украинский чемпион впервые прокомментировал ультиматум WBO. Он также заявил, что сейчас сфокусирован на проведении боя с "Динамитом".