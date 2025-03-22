Олександр Усик досяг неймовірних результатів у боксі. Він виграв олімпійське "золото" та двічі ставав абсолютним чемпіоном. Проте є мрія, яку буде складно реалізувати, пише 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

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Ракетні удари заважають проведенню бою Усика в Україні

Чемпіон світу WBC, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі хотів би провести титульний бій в Україні. На думку Усика, ворожа Росія не дозволить реалізувати його заповітну мрію.

"Зараз я думаю, що це неможливо. Росія воює проти України, запускає багато ракет.

Я говорив зі своєю 15-річною донькою. Я запитав її: "Як ти там?". Вона відповіла: "Ой, тату, ця ніч була жахливою". Моя сім'я може жити в бомбосховищі, у мене воно є. Донька сказала: "Тату, сьогодні я йду в бомбосховище, господи, мені страшно". Я відповів їй: "Послухай, не переживай, будь ласка, завтра я вирушу додому". Я думаю, що це велика проблема.

Бокс – це моє життя. Можливо, багато хто скаже: "О, так, це велика спадщина". Я не думаю про це. Моя спадщина – це мої діти, і те, що я роблю зараз для України", – сказав Усик.

Нагадаємо, що наразі тривають перемовини щодо організації поєдинку між Усиком та Дюбуа. В разі успіху українець зможе вдруге поборотися за абсолют в хевівейті.

Нещодавно боксерська організація WBO зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. Втім, українець матиме змогу зберегти пояс та відтермінувати цей бій.