Йому не вистачає лише титулу IBF Даніеля Дюбуа, щоб знову стати абсолютом. Чимало експертів вважають, що саме британець є єдиним бійцем надважкої вагової категорії, який має шанси завдати українцю першої поразки у професійній кар'єрі.

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Прогноз від Макгігана

Наразі ходить чимало чуток, що вони проведуть очне протистояння вже влітку або восени. Команди обох боксерів ведуть перемовини для організації битви за статус абсолютного чемпіона світу.

Своєю думкою щодо потенційного майбутнього бою поділився відомий британський тренер Шейн Макгіган, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring. Він віддав належне "Динаміту", проте впевнений, що його земляк не зможе здолати Усика:

Я дуже добре знаю Дюбуа, він хороший, фантастичний боксер, він може побити будь-якого супертяжа на планеті. Але думаю, що Усик дуже розумний боксер. Я бачу, що реванш пройде тільки в одному напрямку – Олександр знову переможе.

Довідка. Перший бій Усик – Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше прогноз на цю битву дав легендарний Насім Хамед. Він є набагато більш оптимістичним щодо шансів "Динаміта".