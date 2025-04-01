Його команда розглядає варіанти з проведенням комерційних боїв за правилами змішаних єдиноборств. Останнім часом ходить чимало розмов про битву в октагоні з шоуменом Джейком Полом, який минулої осені бився з Майком Тайсоном.

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Прогноз від Девіса

На такий розвиток подій відреагував відомий оглядач боксу Гарет Девіс. Він вважає, що Олександру Усику немає сенсу проводити цей поєдинок, проте визнає, що він може бути фінансово привабливим для українця, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

"Цей поєдинок нікому не потрібен, його не дивитимуться фанати боксу. Навіщо їм бій в октагоні за правилами ММА? Ви коли-небудь бачили, щоб Усик бився у партері, виконував якусь роботу на покритті? Очевидно, що українець може заробити легкі гроші – приблизно 50 мільйонів доларів. Але це неприємний і нецікавий бій, дуже сподіваюся, що Олександр не піде на це.

Так, поєдинок з Полом не вплине на спадщину Усика, його авторитет. Проте він хоче стати триразовим чемпіоном світу, який сенс іти в октагон? Мій приятель Карл Фроч поб'є Пола з однією зв'язаною рукою за спиною. Якщо Усик нормально вдарить, то Джейк на перших секундах відлетить у нокаут", – вважає Девіс.

До слова. Український боксер і його команда заявляли, що на такий крок вони можуть піти вже після завершення професійної кар'єри. Джейк Пол уже також відреагував на цю можливість і запустив опитування, чи варто йому проводити битву з Усиком.

Зазначимо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Головним фаворитом вважався Даніель Дюбуа, проте зараз чимало сигналів з'являється про те, що українець може розділити ринг з Джозефом Паркером.