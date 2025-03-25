Очікується, що ним стане Даніель Дюбуа. Всього ж український чемпіон заявляв, що планує провести два поєдинки до закінчення професійної кар'єри.

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Шоу для фінансового збагачення

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, висловився щодо того, з ким ще може побитися об'єднаний чемпіон світу в хевівейті. Він не виключає можливості проведення бою з популярним шоуменом Джейком Полом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloody Elbow.

Що цікаво, поєдинок може відбутися не на ринзі, а у клітці. Проте такий варіант розглядається вже після того, як український боксер повісить рукавички на цвях.

Усик завжди дбав лише про те, щоб битися з найкращими та залишити по собі спадщину у великому спорті. Але в майбутньому, коли він ще більше зміцнить своє місце серед справжніх великих бійців, подивимося, які можливості для нього відкриються. Було б цікаво вийти в клітку проти Джейка Пола за правилами ММА, якщо це принесе фінансову вигоду,

– сказав Лапін.

Також директор команди Олександра Усика заявив, що вони не відкидають можливості проведення бою з зіркою UFC Алексом Перейрою.

До слова. Раніше бразильський боєць MMA неодноразово висловлював бажання битися з українським боксером. Усик також підтверджував зацікавленість у поєдинку з 37-річним спортсменом.

Нагадаємо, що Олександр Усик провів на професійному рівні 23 бої. Він здобув усі перемоги, з яких 14 нокаутом.