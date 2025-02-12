Олександру немає більше чого доводити. За свою кар'єру Усик переміг багатьох іменитих суперників та здобув чимало титулів, ставши абсолютним чемпіоном у крузервейті та хевівейті.

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Відверте зізнання Усика

Олександр Усик зізнався, скільки боїв планує провести перед тим, як вирішить завершити кар'єру. Український чемпіон не довго тішитиме шанувальників своїми боями повідомляє, 24 канал із посиланням на SkySports.

Король хевівейту заявив, що проведе лише два поєдинки перед відходом на пенсію. Олександр Усик також розповів, що буде битись з переможцем бою Дюбуа – Паркер.

Я битимуся з тим, хто переможе, Джозефом Паркером, Даніелем Дюбуа, без проблем. Я думаю, мені залишилося в боксі півтора-два роки. Я почуваюся чудово. Відчуваю, що мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше. Всього до двох,

– підсумував Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик у грудні минулого року здолав у реванші Тайсона Ф'юрі. Після поєдинку Даніель Дюбуа піднявся на ринг та кинув виклик на бій, який український чемпіон з радістю прийняв.

Доля майбутнього реваншу Усик – Дюбуа вирішиться у бою Даніеля з Джозефом Паркером. Поєдинок між "Динамітом" та новозеландським боксером відбудеться 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді.