Александру больше нечего доказывать. За свою карьеру Усик победил многих именитых соперников и получил немало титулов, став абсолютным чемпионом в крузервейте и хевивейте.

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Откровенное признание Усика

Александр Усик признался, сколько боев планирует провести перед тем, как решит завершить карьеру. Украинский чемпион не долго будет радовать поклонников своими боями сообщает, 24 канал со ссылкой на SkySports.

Король хевивейта заявил, что проведет только два поединка перед уходом на пенсию. Александр Усик также рассказал, что будет драться с победителем боя Дюбуа – Паркер.

Я буду драться с тем, кто победит, Джозефом Паркером, Даниэлем Дюбуа, без проблем. Я думаю, мне осталось в боксе полтора-два года. Я чувствую себя прекрасно. Чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего к двум,

– подытожил Усик.

Напомним, что Александр Усик в декабре прошлого года одолел в реванше Тайсона Фьюри. После поединка Даниэль Дюбуа поднялся на ринг и бросил вызов на бой, который украинский чемпион с радостью принял.

Судьба будущего реванша Усик – Дюбуа решится в бою Даниэля с Джозефом Паркером. Поединок между "Динамитом" и новозеландским боксером состоится 22 февраля в аравийском Эр-Рияде.