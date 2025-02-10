Среди потенциальных соперников Короля хевивейта появилось неожиданное имя. Следующим оппонентом украинского чемпиона может стать известный немецкий боксер, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Пополнение в списке оппонентов

22 февраля в аравийском Эр-Рияде запланировано проведение вечера бокса. В титульном поединке в супертяжелом весе китаец Чжан Чжилей встретится с немецким бойцом Агитом Кабаелом.

Победитель боя получит статус временного чемпиона мира по версии WBC. Таким образом триумфатор поединка сможет подраться с Александром Усиком, который является полноценным обладателем титула.

Агит Кабаел поделился мыслями перед боем с китайским гигантом. В частности, немецкий боксер выделил важность предстоящего поединка против Чжилея.

Для меня очень важно быть на этом этапе карьеры. Давно не было топового немецкого тяжеловеса. Я чувствую, что все это – признание моей тяжелой работы со стороны Турки Аль-Шейха,

– сказал Кабаел.

Немецкий боксер подчеркнул, что раньше у него были победы, но за ними не последовало никакого успеха, но теперь он уверен, что должен достичь вершины. Кабаел отметил, что он был андердогом во многих боях, но побеждал.

Напомним, что последний раз Агит Кабаел дрался в мае 2024 года. Тогда немецкий боксер одолел нокаутом в седьмом раунде непобедимого кубинца Фрэнка Санчеса.

Чжан Чжилей в последнем поединке встречался с Деонтеем Уайлдером в июне прошлого года. Китайский гигант победил американского боксера, завершив бой досрочно в пятом раунде.