Александр Усик также находится в списке возможных оппонентов Кличко-младшего. "Доктор Стальной Молот" оценил шансы на организацию боя с Королем хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Возможен ли бой Кличко с Усиком

Владимир Кличко вспомнил момент из карьеры, когда он мог стать абсолютным чемпионом мира. Для этого он должен был встретиться в очном противостоянии со своим братом Виталием Кличко.

Однако братья Кличко не решились провести поединок по определенным причинам. "Доктор Стальной Молот" признался, что они не хотели расстраивать свою маму.

Бой с Усиком? Вы вообще можете себе представить сейчас, чтобы украинцы дрались друг с другом? Да, он не мой брат, мы не одной крови, но он мой соотечественник, и наша страна находится в состоянии войны,

– сказал Владимир.

Ранее Александр Красюк высказался относительно возможного боя между Владимиром Кличко и Александром Усиком. Промоутер Короля хевивейта дал неоднозначный ответ относительно вероятного поединка с "Доктором Стальным Молотом".

Напомним, что Владимир Кличко планирует вернуться в ринг для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Легенда бокса намерен стать самым возрастным чемпионом мира.