Кличко-младший вспомнил поединок с Леймоном Брюстером в 2004 году после которого он мог завершить карьеру. Тогда легендарный украинский боксер проиграл техническим нокаутом.

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Болезненный совет от брата

Владимир Кличко рассказал, что в его победы почти никто не верил. После боя с Леймоном Брюстером, "Доктор Стальной Молот" встретился с Давариллом Уильямсоном, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Кличко-младший подчеркнул, что американец не был сильным соперником. Однако легенда украинского бокса признался, что его лицо после поединка выглядело очень ужасно – порезы, синяки, много повреждений.

Мы летели вместе с Виталием домой и он сказал мне: Владимир, посмотри на свое лицо. Оно похоже на пиццу, где много кетчупа. Я твой брат, но я должен это сказать. Пришло время попрощаться с боксом и завершить карьеру. Мне было так больно, что в меня не верят. Но я знал, что это точно не конец. Только начало моего пути и больших побед,

– рассказал Кличко.

Отметим, что в 2007 году Владимир Кличко встретился с Леймоном Брюстером в реванше. Тогда во втором поединке угол американского боксера решил снять своего бойца в перерыве между 6 и 7 раундами.

Напомним, что сейчас Владимир Кличко планирует возобновить карьеру боксера, которую завершил в 2017 году. "Доктор Стальной Молот" намерен побить "вечный" рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира.