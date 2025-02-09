Олександр Усик також знаходиться у списку можливих опонентів Кличка-молодшого. "Доктор Сталевий Молот" оцінив шанси на організацію бою з Королем хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Чи можливий бій Кличка з Усиком

Володимир Кличко пригадав момент з кар'єри, коли він міг стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього він мав зустрітись в очному протистоянні зі своїм братом Віталієм Кличком.

Проте брати Клички не наважилися провести поєдинок з певних причин. "Доктор Сталевий Молот" зізнався, що вони не хотіли засмучувати свою маму.

Бій з Усиком? Ви взагалі можете собі уявити зараз, щоб українці билися один з одним? Так, він не мій брат, ми не однієї крові, але він мій співвітчизник, і наша країна перебуває у стані війни,

– сказав Володимир.

Раніше Олександр Красюк висловився щодо можливого бою між Володимиром Кличком та Олександром Усиком. Промоутер Короля хевівейту дав неоднозначну відповідь щодо ймовірного поєдинку з "Доктором Сталевим Молотом".

Нагадаємо, що Володимир Кличко планує повернутись в ринг задля того, щоб побити рекорд Джорджа Формана. Легенда боксу має наміри стати найстаршим чемпіоном світу.