Ожидается, что им станет Даниэль Дюбуа. Всего же украинский чемпион заявлял, что планирует провести два поединка до окончания профессиональной карьеры.

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Шоу для финансового обогащения

Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, высказался относительно того, с кем еще может подраться объединенный чемпион мира в хевивейте. Он не исключает возможности проведения боя с популярным шоуменом Джейком Полом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.

Что интересно, поединок может состояться не на ринге, а в клетке. Однако такой вариант рассматривается уже после того, как украинский боксер повесит перчатки на гвоздь.

Усик всегда заботился только о том, чтобы драться с лучшими и оставить после себя наследие в большом спорте. Но в будущем, когда он еще больше укрепит свое место среди настоящих великих бойцов, посмотрим, какие возможности для него откроются. Было бы интересно выйти в клетку против Джейка Пола по правилам ММА, если это принесет финансовую выгоду,

– сказал Лапин.

Также директор команды Александра Усика заявил, что они не исключают возможности проведения боя со звездой UFC Алексом Перейрой.

К слову. Ранее бразильский боец MMA неоднократно выражал желание драться с украинским боксером. Усик также подтверждал заинтересованность в поединке с 37-летним спортсменом.

Напомним, что Александр Усик провел на профессиональном уровне 23 боя. Он одержал все победы, из которых 14 нокаутом.