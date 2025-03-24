В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский провел скандальную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Во время нее лидеры государств пообщались на повышенных тонах.

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Забыл подарок Усика

В итоге Зеленский и Трамп так и не подписали соглашение о полезных ископаемых. Команда президента Украины досрочно покинула Белый дом. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Time, президент Украины кое-что забыл в администрации Трампа.

Речь о чемпионском поясе WBC Александра Усика. После победы над Тайсоном Фьюри украинец подарил награду Зеленскому, а тот в свою очередь обещал подарить его президенту США Дональду Трампу.

Однако поскольку встреча пошла не по плану, украинская делегация покинула Белый дом раньше срока и оставила пояс на месте. Это подтвердил сам Владимир Зеленский: "Возможно, он до сих пор лежит там".

По информации источника, после отъезда президента Украины пояс отнесли в столовую Дональда Трампа. Именно там он и находится вместе с другими сувенирами президенту США.

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О чем спорили Трамп и Зеленский

Напомним, что спор между Зеленским и Трампом спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Тот начал рассказывать о якобы "миллионных потерях украинской армии" и необходимости договариваться с россиянами.

Также Вэнс и Трамп обвинили президента Украины в отсутствии благодарности американцам за помощь в войне. Зеленский же указал, что договоры с Россией не имели своей силы ранее, а Украина не готова идти на капитуляционные договоренности.