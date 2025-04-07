Ожидалось, что они точно проведут очное противостояние летом. Однако Александра Усика обязали защищать пояс WBO, после чего карты несколько спутались.

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С кем хочет драться Дюбуа

"Динамит" высказался о желаемом своем следующем сопернике. Британец самоуверенно выделил трех бойцов, которых собирается "прикончить", сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

"Есть три имени, которые я хочу. Это Усик, Паркер или Джошуа. Один из этой большой тройки. Сейчас я нацелен на них. После срыва боя с Паркером я слышал, как многие говорили, что я избегаю соперников. Но прямо сейчас я хочу кого-то прикончить.

Ставьте их в очередь. Я хочу их. Следите за новостями, ребята. Я скоро вернусь. Я не могу дождаться возвращения. Я буду работать и вернусь с удвоенной силой", – сказал Дюбуа.

Интересно. В перечень не попал Дерек Чисора. Его IBF намерена назначить обязательным претендентом на титул "Динамита".

Напомним, что последний раз Даниэль Дюбуа выходил на ринг в сентябре 2024 года. Тогда он нокаутировал Энтони Джошуа уже в пятом раунде.