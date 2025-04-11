Коментуючи майбутнє хевівейту, український чемпіон розповідав, хто, на його думку, стане головною зіркою дивізіону. Він виділяв британського проспекта Мозеса Ітауму.

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Чи готовий Ітаума до очного протистояння з Усиком

20-річний боксер висловив думку, чи готовий він уже на рівних конкурувати з Олександром Усиком, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT. Він самовпевнено заявив, що має кращий набір навичок, але брак досвіду станом на зараз не дозволить йому здолати українця.

"Щодо бою з Усиком, то я відчуваю, що у мене кращий набір навичок, ніж у нього. Але мені здається, що в пізніших раундах він мене перебоксує, бо я ніколи не бився в подібних поєдинках. Тож цей рік присвячений тому, щоб набрати більше раундів – це для нас дуже важливо.

Я вірю, що завдяки моєму арсеналу та боксерському інтелекту, а також тому, що я показую в рингу, я – найкращий у світі. Але мені потрібно себе випробувати, і мені потрібні суперники, з якими я зможу дійти до пізніх раундів", – сказав Ітаума.

До слова. Свій останній поєдинок Мозес Ітаума провів в андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі. Тоді молодий британець вже в першому раунді нокаутував Демсі Маккіна.

Зазначимо, що наступним суперником Ітауми стане 41-річний американець Майк Балоган. Їх очне протистояння відбудеться 24 травня у Глазго.