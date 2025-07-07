Украинский боксер выступил с громким заявлением относительно боя с обидчиком Тайсона
- Александр Гвоздик выразил желание драться с американским блогером Джейком Полом.
- Ранее Гвоздик победил Энтони Голлавея в США, а Джейк Пол победил сына Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Александр Гвоздик высказался относительно возможных поединков. В частности, украинский боксер назвал соперника, с которым не против разделить ринг.
"Цвях" заявил, что не против подраться с Джейком Полом. Боксер назвал главную цель боя с блогером, который побил Майка Тайсона, сообщает 24 канал со ссылкой на BLIK.
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Гвоздик о бое с Полом
Александр Гвоздик объяснил, почему согласится драться с Джеком Полом. Со слов "Гвоздика", для него бой против обидчика Майка Тайсона выгоден учитывая финансы, поединок против американца, это легкие деньги.
Гвоздик готов к поединку с американским блогером. Однако украинский боксер понимает, что этот бой, вероятно, никогда не состоится.
Команда Пола уже придумала ответ, почему Джейк не хочет драться с Рамиресом и Опетаей – потому что они не умеют делать промоушны и не смогут продать эти бои. Но они их продадут за большие деньги, потому что даже хейтеры Пола придут посмотреть, как его побьют,
– сказал Гвоздик.
Напомним, что Джейк Пол недавно дрался против сына легенды бокса Хулио Сезара Чавеса-младшего. Американский блогер победил соперника единогласным решением судей.
Ранее сообщали, что Александр Гвоздик дрался против Энтони Голлавея в ночь с 19 на 20 апреля в США. Украинский "Гвоздь" уверенно победил американского боксера.