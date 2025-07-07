"Цвях" заявив, що не проти побитись з Джейком Полом. Боксер назвав головну мету бою з блогером, який побив Майка Тайсона, повідомляє 24 канал із посиланням на BLIK.

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Гвоздик про бій з Полом

Олександр Гвоздик пояснив, чому погодиться битися з Джеком Полом. Зі слів "Цвяха", для нього бій проти кривдника Майка Тайсона вигідний з огляду на фінанси, поєдинок проти американця, це легкі гроші.

Гвоздик готовий до поєдинку з американським блогером. Проте український боксер розуміє, що цей бій, ймовірно, ніколи не відбудеться.

Команда Пола вже придумала відповідь, чому Джейк не хоче битися з Раміресом і Опетаєю – тому що вони не вміють робити промоушни і не зможуть продати ці бої. Але вони їх продадуть за великі гроші, тому що навіть хейтери Пола прийдуть подивитися, як його поб’ють,

– сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що Джейк Пол нещодавно бився проти сина легенди боксу Хуліо Сезара Чавеса-молодошого. Американський блогер переміг суперника одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомляли, що Олександр Гвоздик бився проти Ентоні Голлавея в ніч з 19 на 20 квітня у США. Український "Цвях" впевненр переміг американського боксера.