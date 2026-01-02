"Для них это что-то экзотическое": дети известного боксера отказались от украинского языка

Украинский боксер Александр Гвоздик откровенно рассказал об общении в его семье. Звезда бокса признался, на каком языке общаются его дети.

Александр Гвоздик задел языковую тему в интервью Sport-Express.ua. Бывший чемпион мира признался, что его дети не общаются с ним на украинском языке, передает 24 Канал.

На каком языке общаются дети Гвоздика?

Боксер отметил, что его дети чувствуют себя американцами, ведь уже давно живут за океаном. Один ребенок Гвоздика вообще родился в США, дочь же переехала туда, когда ей было всего восемь месяцев, а старшему сыну, которому теперь уже исполнилось 17 лет, было на тот момент всего пять.

Александр отметил, что, что его семья проживает в консервативном районе, где очень мало иммигрантов. Поэтому его дети исключительно разговаривают с ним на английском.

У старшего какие-то воспоминания об Украине есть. Другие, видимо, могут только представлять. Для них это что-то экзотическое,

– заявил украинский боксер.

Также в интервью Александр вспомнил о драке в Харькове против банды из 30 человек.

Когда Гвоздик закончит карьеру боксера?

В интервью Sport.ua боксер рассказывал, когда планирует повесить перчатки на гвоздь. Александр несмотря на свои уже 38 лет не спешит завершать карьеру. Гвоздик отметил, что будет боксировать, пока ему будет позволять здоровье.

"Буду драться, пока здоровье будет позволять. На самом деле не хочется, чтобы это заканчивалось. Сейчас есть мотивация, я чувствую, что могу конкурировать на самом высоком уровне, поэтому продолжаю боксировать. Если будут качество травмы или что-то подобное, тогда буду завершать, но сейчас такого в планах нет", – говорил Гвоздик.

Что известно об Александре Гвоздике?